Halsey sorprende a sus fans al anunciar su embarazo

Ciudad de México.

La cantante Halsey dio a conocer que está en espera de su primer bebé a través de sus redes sociales con varias imágenes acunando su vientre.

"¡Sorpresa!", escribió la intérprete junto a las fotografías, en las que se puede nota su avanzado estado de gravidez.



En una de las imágenes la famosa portó un bralette con los colores del arcoiris para indicar que su futuro bebé será una especie de esperanza para ella tras haber sufrido varios abortos espontáneos, de acuerdo con The Sun.



La intérprete de Without Me no dio a conocer quién es el padre de su futuro hijo, aunque en la publicación etiquetó al guionista Alev Aydin.



Halsey, cuyo nombre real es Ashley Nicholette Frangipane, salió recientemente con el rapero G-Eazy, quien ahora es pareja de la actriz Ashley Benson; también fue pareja del cantante Yungblud y del actor Evan Peters.



La artista, quien sufre de endometriosis y ha vivido tres abortos espontáneos a lo largo de los años, ha expresado en varias entrevistas que uno de sus mayores deseos es convertirse en madre.



Con la revista Rolling Stones habló sobre sus abortos mientras realizaba su gira de conciertos del 2015.



"Me castigué por eso, porque creo que la razón por la que sucedió es solo por el estilo de vida que estaba viviendo. No estaba bebiendo. No consumía drogas", comentó.



"Estaba jodidamente sobrecargada de trabajo, en el hospital cada dos semanas porque estaba deshidratada y necesitaba llevar bolsas de intravenosas. Estaba anémica, me estaba desmayando. Mi cuerpo simplemente se rompió. Quiero ser madre más que ser una estrella del pop".