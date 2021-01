¡Se acabó el amor! Marimar Vega rompe con Horacio Pancheri

Monterrey, México.

Como prefiere enfocarse a procurar lo mejor para su vida, Marimar Vega cortó a su novio Horacio Pancheri.

Luego de días de especulaciones sobre una separación de la pareja, que inició su relación en el 2019, la actriz decidió hacer público su rompimiento a través de Instagram, además dejó claro que fue ella quien tomó la iniciativa.

"Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio convencida de que lo mejor es tomar caminos separados", publicó Marimar, de 37 años.

"Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer. Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida".

Horas más tarde, el actor argentino reaccionó a lo dicho por su ex y a través de un video aclaró que el fin de su romance no fue por culpa de una tercera persona.

"La parte que no me gusta de ser figura pública es tener que comunicar estas cosas. No estaba en mis planes hacerlo, ya salió la noticia confirmada. No voy a entrar en detalles. La relación se terminó, siempre le voy a desear lo mejor para su vida", señaló el actor.

Descartó una supuesta relación con la actriz Gala Montes.

Señaló que su separación fue estrictamente por temas personales que prefirió no revelar.

"Nomás quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación. Están inventando de Gala, Gala no tuvo que ver en esta separación de María y mía. Por favor no inventen", señaló.