Tras las críticas por tocar el pecho de una fan, Vicente Fernández dice que: 'Fue un accidente'

Luego del escándalo que desató una fotografía y dos videos en TikTok en los que se ve a Vicente Fernández tocando el seno de sus fanáticas, el "Charro de Huentitán" salió en su defensa.

En una entrevista realizada por Mara Patricia Castañeda, el intérprete de Estos Celos negó que haya sido acoso y aseguró que fue un accidente.

"Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza, y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente".

"Con ella (la de la foto), y yo no he visto las otras dos (las de los video). Pero a mí también ellas me agarraban y me abrazaban, y me decían: 'Una foto con beso'. Y yo me dejaba con la boca cerrada", justificó.

Vicente relató, desde su rancho Los Tres Potrillos, que tocó sin querer a la seguidora.

"Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano primero en el estómago y dije: 'Se va a sentir ofendida'. Y subí la mano, y cuando la subo, toman la foto", dijo Chente.

El intérprete, quien dijo que siempre ha respetado al público, pidió, sin embargo, una disculpa.

"Yo ni me acuerdo ni cómo pasó", agregó el artista.

Fernández reconoció que se le hizo raro que las acusaciones surgieran después de tres años de haber sucedido.