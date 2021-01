Gigi Hadid revela el nombre de su bebé

Ciudad de México.

La duda sobre el nombre que la modelo Gigi Hadid y el cantante Zayn Malik escogieron para su bebé se ha resuelto: se llama Khai.

Y es que la joven modificó la descripción de su cuenta de Instagram y agregó la leyenda: 'mamá de Khai', por lo que se ha supuesto que así fue como nombraron a la pequeña.



Se cree que el nombre es por la abuela paterna de la modelo cuyo nombre es Khairiah, aunque también se especula que podría ser un tributo a su hermana, Bella Hadid, cuyo segundo nombre es Khair.



Después de que la modelo hiciera publico el nombre, los seguidores de la pareja notaron que el cantante un nuevo tatuaje en su muñeca del nombre de su hija en árabe.



Hadid poco a poco ha compartido en sus redes sociales fotografías de su pequeña de cuatro meses y detalles sobre su embarazo.

"Mamá de Khai", escribió Gigi Hadid en su perfil de Instagram.



El pasado 18 de enero, a través de Twitter, dijo que se enteró de su embarazo antes de desfilar para la firma Tom Ford y que padeció los síntomas del embarazo en backstage.



"Sí, me enteré el día antes del show de Tom Ford. Tenía muchas náuseas en el backstage, pero aprendí que podía controlarlo si comía constantemente, así que mi mamá me empacaba bocadillos antes de cada show", contó.



A otro de sus seguidores de esta red social le respondió sobre cuáles habían sido sus snacks favoritos durante esta etapa.



"Fueron oleadas. De todo, bagels con queso crema extra, brownies de triple chocolate, para el desayuno pan de masa madre con tomate, aceite de oliva y mucha sal y pimienta... y costillas con papas fritas", escribió.



Gigi Hadid de 25 años y el ex One Direction se convirtieron en padres en septiembre tras una relación intermitente que comenzaron desde 2015.