Gaby Espino regresa a las telenovelas y quiere escribir su primer libro  

Miami, Estados Unidos.

La actriz venezolana Gaby Espino regresa a las telenovelas con un personaje que bien podría cambiarle la vida. La "gurú" de la motivación femenina que encarga en "La suerte de Loli" la podría animar a, según reveló en entrevista con Efe, concretar un preciado sueño: escribir su primer libro.



"Paulina es vista como la Oprah latina. Tiene un programa de radio, ha escrito varios libros, da conferencias. Pero ha hecho de su carrera la prioridad. Eso la hecho descuidar su vida familiar", dijo Espino.



Aunque la artista reconoce que está muy lejos de acercarse a los logros de la personalidad estadounidense, sabe que está en un camino similar. Espino ha cosechado una audiencia de más de 15 millones de seguidores en las redes sociales gracias a sus mensajes positivos, consejos de belleza y estilo de vida.

"De hecho, ya hay un libro en los planes. Sería, como todo lo que yo hago, de apoyo a las mujeres. Esa es una de mis misiones", indicó la venezolana. Tanto que ha abierto oportunidades de negocio en productos de belleza y dietas.



"Es la forma en la que puedo devolver un poco de tanto cariño y apoyo que me han dado a lo largo de mi carrera", afirmó Espino.



Hasta ahí encuentra similitudes con su personaje en "La suerte de Loli", que se estrena en Estados Unidos el próximo martes. Paulina es la antagonista encargada de hacerle la vida miserable a la pareja principal, interpretada por Silvia Navarro (Loli) y por Osvaldo Benavides (Rafael).



"Ella está casada con Rafael y tienen una hija adolescente en común, a la que no le ha hecho mucho caso. Cuando él le pide el divorcio, ella decide mudarse a Los Ángeles, donde transcurre la historia", detalló Espino.



"En eso somos muy diferentes. Para mí mis hijos son todo", subrayó. La artista es madre de Oriana de 12 años y Nickolas de 8 años.



De hecho, reconoce que a pesar del "horror" de la pandemia, se siente feliz de haber podido pasar casi un año anclada en Miami, pues en los últimos años su trabajo la ha mantenido alejada de casa más tiempo del que quería.



"Este año lo hemos pasado juntos y esta oportunidad de trabajo me permite dormir todas las noches en casa", dijo.



La artista se define como una persona "agradecida". Tanto, que se conmueve hasta las lágrimas cuando piensa en los regalos que le ha dado la vida.



En este sentido, Espino contó que lo único que le falta es una pareja. "Estoy soltera y feliz. El amor ya llegará", confió. No tiene apuro, pues se siente "plena" y ya se prepara para celebrar el Día de los enamorados, el 14 de febrero, en familia.