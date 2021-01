Fabiola Campomanes trató de eliminar manchas de su rostro y muestra las consecuencias

Ciudad de México, México.

La actriz Fabiola Campomanes compartió a través de sus redes sociales un video mostrando las lesiones de su rostro tras someterse a un tratamiento para eliminar las manchas provocadas por el sol y las cuales le generaron una obsesión desde hace ocho años.

Con una bata de baño, Campomanes narró la mala experiencia que le dejó su obsesión de querer la perfección, pero también hizo un llamado a sus seguidores de aceptar sus defectos físicos.

Obsesionada

"Hace ocho años me salieron unas manchas en la cara por abusar del sol y desde entonces he estado obsesionada con quererlas desaparecer de mi piel, acudí a los mejores cirujanos y dermatólogos, muchos tratamientos me ayudaron, pero yo seguí adelante.

"Este último tratamiento que me hice mi piel ya no aguanto, yo creo que mi piel ya está muy tratada y se empezó a abrir, yo confío en que obviamente van a sanar, van a cicatrizar, van a estar bien", comentó en el video en el que se le ve visiblemente deprimida.

La actriz mexicana destacó que las heridas no eran lo verdaderamente importante, sino la lección que esto le dejó.

"Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia".