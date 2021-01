La sutil reacción de Kim Cattrall ante el nuevo proyecto de "Sex and the City"

Estados Unidos.

Kim Cattrall no ha realizado ninguna declaración oficial acerca del revival de Sex and the City que estrenará HBO Max bajo el título And Just Like That...

En realidad, la actriz había dejado claro que ni todo el dinero del mundo conseguiría que se reuniese con sus antiguas compañeras y, cuando comenzaron a circular los primeros rumores de que la serie podría regresar a la pequeña pantalla, nadie esperaba que ella se sumase al proyecto.

Sarah Jessica Parker ha reconocido que echará de menos su presencia por el cariño que le tiene al personaje de Samantha, y también ha querido dejar claro que ella no le guarda ningún rencor por sus desavenencias del pasado.

Estos comentarios, realizados a través de su cuenta de Instagram en respuesta a los mensajes de los curiosos, han sido suficientes para que Kim decida contraatacar de alguna forma y ha aprovechado el tuit de uno de sus fans para hacerlo.

“Aunque me da pena que Samantha no vaya a regresar, te aplaudo por hacer lo que es mejor para ti y creo que es un gran ejemplo ver cómo antepones tu bienestar. Bien hecho”, le aseguró uno de sus seguidores a través de Twitter.

La estrella no ha tardado en reaccionar a esta publicación con un ‘me gusta’ para darle su visto bueno a su mensaje.

El mensaje de apoyo que le dejó un seguidor a Kim Cattrall, y al cual ella le dio “like”.

Por otro lado, la actriz fue entrevistada recientemente en el podcast Women’s Prize for Fiction, y allí explicó sus razones por las que no podría participar en otro proyecto sobre la serie.

"Me divertí mucho en su momento y me encantaba y era muy emocionante explorar nuevo territorio, que es lo que creo que hicimos", dijo Cattrall.

Y siguió: "Siempre sientes cierta vergüenza cuando renuncias a algo así, aunque sea la única opción, pero tienes que superarlo y pasar página".

Uno de los motivos por los que no formará parte de la nueva temporada es por su mala la relación con la protagonista Sarah Jessica Parker, quien interpreta a Carrie.