“Fragmentos de una Mujer", la desgarradora historia que ya es número 1 en Netflix Honduras

Ciudad de México.

Convencidos de que dar a luz a su primer hijo en casa, con supervisión de una partera y con cuidados adecuados, es la mejor opción, Martha (Vanessa Kirby) y Sean (Shia LaBeouf) se embarcan en esta esperanzadora aventura que termina en tragedia.

En Fragmentos de una Mujer (Pieces of a Woman), que se encuentra en el primer lugar de lo más visto en Netflix Honduras, todos los sueños e ilusiones de la pareja se hacen añicos cuando el bebé no logra sobrevivir.

Ahí es cuando empiezan las culpas, los reclamos y los desazones familiares, no sólo entre ellos, sino con la partera Eve (Molly Parker) y con la madre de la protagonista, Elizabeth (Ellen Burstyn).

"Fue una estupenda aventura poder crear toda esta atmósfera tan íntima, tan familiar con el elenco, y mi principal misión como actriz fue preguntarme ¿cómo se siente mi personaje y cómo se siente sobre los otros?

"El guión lo leí en una hora, me pareció fabuloso el tratamiento tan preciso y claro... hice mucha investigación con parteras, con madres que han perdido hijos en situaciones, y me di una idea de algo que quería transmitir: compasión", contó Kirby en videoconferencia.

“Fragmentos de una Mujer" está en el número 1 del top 10 de lo más visto en Netflix Honduras.

Dirigida por el húngaro Kornél Mundruczó, y escrita por su pareja sentimental, Kata Wéber, la película aterriza con credenciales de recomendación de mucho peso, ya que Kirby obtuvo la Copa Volpi a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, y tanto ella como Burstyn son señaladas como francas contendientes al Globo de Oro y el Óscar.

"Vanessa y yo hicimos una gran mancuerna, y adoro esa conexión que pudimos establecer como madre e hija. Hablar de una situación como la pérdida de un bebé, ponerlo como la razón para entender todo el dolor de una familia, fue algo que sencillamente me cautivó", acotó Burstyn.

Tanto Mundruczó como Wéber explicaron en la presentación de este filme que la idea general se basó en una experiencia personal de un aborto espontáneo que ella sufrió años atrás.

"Fue él quien descubrió algunas anotaciones que hice sobre esa situación, y me impulsó a que escribiera algo. No sabíamos al principio qué sería, no era mi intención hacer un guión o un argumento para teatro. Primero lo hicimos para teatro y después lo adaptamos para cine, y lo concretamos tal como quedó", relató Wéber.

"Me abruma un poco la cantidad de expectativas que se generan alrededor del filme, pero también me emociona porque el interés de cualquier cineasta es que vean su trabajo. Soy contador de historias, no todas tienen explicación, sólo las presentamos y aquí está", añadió Mundruczó.

Y si algo ha destacado la crítica internacional sobre el filme, es el plano secuencia de casi 25 minutos, que lograron Vanessa, Shia y Molly, para recrear el fallido arribo del bebé.

"Fue un trabajo muy bien coreografiado, con un camino muy acercado a darle un toque de intimidad y soledad. Creo que el gran logro es de estos estupendos actores que tenemos en el filme", reconoció el director.

Es así, con esta introducción, que los involucrados deben cuestionarse su futuro y su presente. Martha debe lidiar con el dolor de su pérdida, los desencuentros con su esposo y la presión que ejerce su madre para tomar acciones legales contra la partera.

Además, se siente confundida por sus ideales y no sabe hacia dónde navegar, ya que siente que todo lo que vive en el momento es en vano.

"Pienso que en estos tiempos tan duros, tan complicados que estamos viviendo, el dolor y la pérdida son dos experiencias que nos enseñan, pero nos confunden y no sabemos qué nos pueden dar a la larga. Y quizás el filme te lleve a entender un poco de cómo podemos abrirnos al dolor y a asumirlo para que no duela tanto", cuenta Kirby.

Fragmentos de una mujer.. cuenta con la producción ejecutiva de Martin Scorsese.