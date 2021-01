Exesposo de Britney Spears participó en las protestas del Capitolio

Ciudad de México.

Jason Allen Alexander, ex esposo de la cantante Britney Spears, fue uno de los protestantes en la manifestación del miércoles en el Capitolio, en Washington; mientras que el cantante Jay Kay, de Jamiroquai, aclaró que él no estuvo presente, como se especuló.

El portal TMZ reportó que Alexander, quien estuvo casado con la Princesa del Pop durante 55 horas en 2004, mostró su respaldo al Presidente de EU, Donald Trump, quien alega haber ganado las elecciones.

Lo que no fue verificado es si Alexander participó en la toma violenta del recinto, de acuerdo con TMZ.

En redes sociales se ha hecho viral una foto en la que se muestra a la expareja de Spears luciendo un gorro con la frase “Trump 45” en las cercanías del recinto legislador en Washington.

Por otro lado, Jay Kay se vio obligado a aclarar que no participó en el asalto, luego de que fuera comparado por usuarios de las redes sociales con uno de los manifestantes.

Uno de los ahí presentes lucía un gorro similar a los que regularmente utiliza el cantante, lo que generó que varios internautas hicieran la relación entre ambos.

"Algunos de ustedes pueden pensar que me vieron anoche (miércoles) en Washington, pero me temo que no estaba con todos esos locos, sólo quería decirlo", dijo el líder de Jamiroquai en un video publicado en su cuenta de Twitter.

"¡Feliz Año Nuevo a todos! No los he visto en años. Estoy en confinamiento en el Reino Unido, muchas gracias por todos sus mensajes de cumpleaños", agregó.

El rapero Residente mostró su indignación al asalto al Capitolio por parte de partidarios radicales de Trump.

"A Estados Unidos sólo le falta el wifi un poco más lento y nos acompañan en el tercermundismo...", tuiteó René Pérez, Residente.