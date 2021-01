¡Desconsolada! Belinda inicia el 2021 con una triste pérdida   

Madrid, España.

El 2021 ha arrancado de la peor manera posible para la cantante Belinda, que acaba de perder a su adorado chihuahua Gizmo, según ha anunciado rota de dolor en su cuenta de Instagram.

Aunque el animalito la acompañaba a todas partes desde hace casi 13 años, la famosa estrella del pop mexicano nunca había logrado hacerse a la idea de que algún día tendría que decirle adiós a la única constante en su vida que siempre le aportó risas, felicidad y compañía sin pedir nada a cambio.

"Me acuerdo de la primera vez que te vi en mis manitas, y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto. Me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mí", ha afirmado Belinda en su cuenta de Instagram.

"Me acompañaste en momentos muy difíciles. Me quitaste tanta soledad, y me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo también hay una pizca de bondad, pero siempre a mi lado, acostadito en mi brazo con tu lengüita fuera y tu olor a palomitas".

Estos días la artista solo es capaz de llorar sin parar, ya que jamás se imaginó que podría echar tanto de menos al que ha sido su mejor compañero de aventuras.

"Escribo y lloro y lloro y lloro porque cómo me puedes hacer tanta falta. ¿Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar", ha asegurado.

"Gracias, mi gizmito, por cambiarme la vida".