Juan Osorio tras su lucha contra el covid-19: “Volví a nacer”

Ciudad de México.

Luego de haberse enfrentado al coronavirus, Juan Osorio dijo "volvió a nacer", según Televisa Espectáculos.

Fueron más de 25 días los que el productor vivió momentos complicados de salud, pues requirió tanque de oxígeno y mucho reposo.

Debido a la intensidad de los dolores que sufrió, Osorio llegó a pensar que no la libraba; sin embargo, hubo algo que lo sacó adelante: el amor de su familia, a la par de los cuidados médicos y medicinas.

Gracias al cariño, preocupación y atenciones de sus hijos, así como sus nietos, el productor salió avante y ahora, con la batalla casi ganada en su totalidad, Juan, de 63 años, retomó su vida laboral.

A través de Twitter, el área de espectáculos de Televisa publicó fotos del productor de vuelta a su oficina, con cubrebocas, para seguir con la precaución.

"Me siento con mucha fortaleza, con muchas ganas. Por supuesto que estuvo muy difícil lo que viví, la verdad es que nadie puede transmitir una vivencia de este tipo porque es complicado explicar los dolores, lo que pasa, lo que vives. Pero ahora estoy en las terapias de recuperación, mantengo la calma y no me desespero", dijo Osorio.

Según indicó, el virus cobró fuerza en su cuerpo por su hipertensión y diabetes; sus riñones también se vieron afectados.