Zoë Kravitz y Karl Glusman se separan tras un año y medio de matrimonio

Estados Unidos.

Zoë Kravitz y Karl Glusman han puesto punto y final a su matrimonio.

En los registros judiciales, obtenidos por la revista PEOPLE, se muestra que la actriz de Big Little Lies, de 32 años, solicitó el divorcio de Glusman, también de 32 años, el pasado 23 de diciembre.

Un representante de Kravitz confirmó la separación en exclusiva para PEOPLE.

Kravitz y Glusman, quienes iniciaron una relación por primera vez en octubre de 2016, se casaron en junio de 2019 en la casa en París del padre de la actriz, el roquero Lenny Kravitz.

Durante el verano, la actriz celebró el aniversario de bodas de la pareja, compartiendo una foto en blanco y negro de sus nupcias. "Un año", subtituló la imagen.

El actor también compartió su propio homenaje, llamando a la actriz su "mejor amiga".

Kravitz reveló por primera vez la noticia de su compromiso durante una entrevista de 2018 con Rolling Stone.

"Oh, sí, estoy comprometida", explicó cuando el periodista vio su anillo. “No se lo he contado a nadie todavía, quiero decir, no se lo he contado al mundo. Quería mantenerlo en privado”.

La hija de Lisa Bonet también compartió que Glusman tenía la intención de proponer matrimonio en París, pero terminó haciendo la propuesta en la sala de estar de la pareja.

Con información de PEOPLE