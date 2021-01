Chrissy Teigen revela su problema de alcoholismo

Estados Unidos.

La antigua modelo reconvertida en gurú de cocina Chrissy Teigen acaba de desvelar a través de Instagram que lleva cuatro semanas sobria.

Lo ha hecho en respuesta al comentario que uno de sus seguidores dejó en la publicación en la que aparecía bailando en bañador, para asegurarle en broma que quería probar la misma situación que había tomado ella antes de grabar ese video, aunque Chrissy no se ha animado a explicar por qué ha decidido renunciar al alcohol una vez más.

Allá por 2017, la gurú de cocina anunció que había dejado de beber porque no era capaz de moderarse, algo que según le habían explicado le ocurría también a otros miembros de su familia.

La culpa de sus excesos la tenían en parte las entregas de premios a las que sigue acudiendo en frecuencia con su esposo, el cantante John Legend.

Chrissy se acostumbró a beber una copa de vino mientras la maquillaban y peinaban antes de la alfombra roja y seguir haciéndolo durante la gala en cuestión y en la fiesta posterior.

Al final, se emborrachaba y acababa haciendo el ridículo frente a otras celebridades a las que, para más inri, admiraba mucho.

"Nadie me dijo nada al respecto. Daban por sentado que no pasaba nada porque a la mañana siguiente siempre me encontraba bien. Pero en el fondo sabía que algo no iba bien", confesó entonces Chrissy para desvelar por qué esa dinámica se había convertido en un problema.