Katy Perry revela que solía hacerse pasar por Zooey Deschanel

Muchas celebridades cuentan con 'clones' también famosos con los que suelen confundirlas, y eso es algo que le sucedía muy a menudo a Katy Perry y Zooey Deschanel.

Ahora la primera ha querido capitalizar el supuesto parecido que existe entre ellas en el video musical de su sencillo Not the End of the World, en el que aparece la actriz de la exitosa cinta 500 días con ella.

En el videoclip, Zooey es 'secuestrada' por error por unos alienígenas que en realidad pretendían abducir a la estrella del pop.

Aunque las comparaciones son odiosas, a día de hoy resultaría justo reconocer que Katy es la más conocida de las dos, pero no siempre fue así, según ha reconocido ella misma en una conversación que ha mantenido con Zooey por videollamada.

"Cuando me mudé a Los Ángeles hace más o menos dieciocho años, era una don nadie y tú estabas empezando a hacerte muy, muy famosa. En aquel momento Zooey Deschanel estaba en la cima del mundo y era muy complicado parecerse a ti", le ha explicado Katy para confesar que decidió explotar al máximo una de las pocas ventajas de la situación en que se encontraba.

"Solía salir mucho y cuando quería entrar en algún club, pero no tenía dinero ni contactos ni nada, me hacía pasar por ti".

Por aquella época, la protagonista de New Girl era consciente de que había otra joven aspirante a estrella que, a diferencia de ella, sí frecuentaba la escena nocturna y que bien podría ser su hermana gemela.

"Todo el mundo me hablaba de la misma chica, Katy, y me decía que era igualita a mí. No paraba de preguntarme quién podía ser, y cuando por fin te conocí en persona me sentí muy aliviada, porque eres muy guapa", ha afirmado Zooey para dejar claro que no le guarda rencor.

