Scott Disick proclama su amor por su ex, Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian celebró este lunes por partida doble: sus hijos Mason y Reign cumplieron respectivamente 11 y seis años.

Como era de esperar el mayor de sus tres hijos y el más pequeño de la familia Disick-Kardashian recibieron las felicitaciones de sus famosas tías y del resto de la familia a través de las redes sociales, pero la que más ha llamado la atención de todas ellas ha sido la que ha publicado su papá, Scott Disick, en Instagram.

En el gran día de sus hijos, Scott Disick decidió centrar toda su atención en la mamá de los pequeños, a quien dedicó unas conmovedoras palabras que han vuelto a avivar los rumores sobre una posible reconciliación, a pesar de que su relación sentimental llegó a su fin oficialmente en 2015.

"Gracias, Kourtney Kardashian, por ser la mejor fábrica de bebés de la ciudad. No podría haber soñado con una persona mejor para tener a estos niños maravillosos. Te amo a ti y a nuestra familia más que a nada en este mundo", escribió el empresario junto a una imagen en la que su ex y él aparecen posando con los cumpleañeros.

En teoría, Scott inició hace unas semanas un nuevo romance con una joven modelo de 19 años llamada Amelia Hamlin, hija de la estrella del reality Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna y del actor Harry Hamlin.

Sin embargo, en su propio entorno no descartan la posibilidad de que Kourtney y él se den otra oportunidad en un futuro debido a lo mucho que ha cambiado su situación personal desde que superó sus problemas con el alcohol.

De hecho, en el episodio final de la temporada 19 de Keeping Up with the Kardashians, Scott y Kourtney bromearon con tener un cuarto hijo.

Y Caitlyn Jenner, quien estuvo casada con Kris Jenner, mamá de Kourtney, comentó en septiembre que tenía la esperanza de que Kourtney y Disick volvieran a estar juntos eventualmente.

"Tienen a todos estos niños juntos. Creo que siempre es mejor para los niños tener una madre y un padre, allí todo el tiempo”, aseguró.