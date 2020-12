Daniel Bisogno arremete contra el periodista Javier Ceriani: “Es un asqueroso, malviviente y malnacido”

Ciudad de México.

El conductor Daniel Bisogno vuelve a estar en el centro de la polémica. Y es que esta vez ha arremetido en contra del periodista argentino Javier Ceriani.

El momento se dio cuando en el programa Ventaneando hablaban acerca de la noticia del romance del empresario Vicente Uribe con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, la cual fue confirmada primero en el programa Chisme No Like, liderado por Ceriani.

Durante la emisión, el presentador Pedrito Sola dijo que no entendía por qué Uribe daba entrevistas a programas extranjeros.

“¿Pero por qué tuvo que ir a dar la entrevista a un tipo como ese? Ellos viven en México y aquí en México hay muchísimos mejores, superiores y excelsos programas”, dijo Sola.

Luego siguió Daniel Bisogno, quien no midió sus palabras y se le fue con todo en contra Ceriani.

“Con un pobre diablo como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay”, dijo.

“Además, con esa jeta de bruja mal cog***. Perdóneme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, remató Daniel.

Tras esto, Bisogno fue muy criticado por los cibernautas e incluso volvieron a señalarlo con las autoridades de TV Azteca, pero eso a él no le importó.

“Y mil veces lo diré a un ser tan asqueroso y con tan asquerosa ética como esa pi… bruja mal cog…”, recalcó Bisogno en sus redes sociales.

Javier Ceriani responde

Tras las fuertes ofensas de Bisogno, Javier Ceriani no se quedó callado.

El comunicador argentino le respondió al presentador de TV Azteca y lo llamó “gay frustrado y amargado”.

De igual forma, acusó a su colega de negar su sexualidad; “tu mujer sabía que eras gay”, expresó el argentino.

Javier Ceriani y su compañera de Chisme no like, Elisa Beristain, explicaron que lo que más le molestó a Ventaneando fue que el empresario Vicente Uribe eligiera a Chisme No Like para revelar que tiene un noviazgo con Marjorie de Sousa desde hace seis meses.

Sin embargo, los periodistas aseguraron que las exclusivas son de quienes las trabajan y que ellos pasaron mucho tiempo buscando al empresario, que finalmente les dio la entrevista, algo que no fue del agrado de la emisión de espectáculos a cargo de Pati Chapoy.

“Daniel se suelta de la boca y le sigue su porrista Pedrito Sola y Pati que no dice nada, se hace la tonta pero deja que los demás se estrellen contra la pared”.

Pero lo que más molestó a Ceriani y Beristain fue que Bisogno se refiriera al argentino con el pronombre personal de ella, cuando es hombre; “se refiere a mi compañero como si fuera una mujer, llamándole en lugar de brujo, bruja, y en un horario familiar utiliza la palabra cogid* y la señora Pati Chapoy riéndose; se hace la mojigata”, aseguró Javier Ceriani.

