George Clooney estuvo a punto de morir por una enfermedad estomacal

Estados Unidos.

Aunque ya se encuentra recuperado, el actor George Clooney ha dejado muy preocupados a sus seguidores al desvelar, en su última entrevista, que solo unos días antes de que tuviera que viajar al Ártico para la grabación de su próxima película, Midnight Sky, experimentó unos fuertes dolores de estómago que le obligaron a ser ingresado de urgencia en el hospital.

Y es que el artista acabó desarrollando una pancreatitis aguda que, de no haber sido tratada a tiempo, podría haberle costado la vida.

El artista de 59 años atribuye su enfermedad a la rapidez con la que intentó perder peso para adaptarse a las características físicas del personaje al que da vida en la cinta, un astrónomo que padece cáncer y que aun así no está dispuesto a renunciar a sus exigentes metas profesionales.

"Creo que traté de adelgazar demasiado rápido y no me estaba cuidando lo suficiente, he de admitir", explicó el astro de Hollywood en conversación con el diario británico Daily Mirror, justo antes de explicar que su posterior proceso de recuperación física dificultó notablemente las jornadas de rodaje en Finlandia.

"Me llevó algunas semanas mejorar y recuperarme por completo. No fue nada fácil, porque como director y actor, este proyecto me obligaba a tener grandes dosis de energía. Estuvimos rodando en los alrededores de un glaciar de Finlandia, lo cual fue muy complicado pero era justo lo que necesitaba para dar credibilidad a mi personaje. Este ha sido el trabajo más duro que he hecho en toda mi vida, pero fue muy divertido también", dijo.

Sin miedo al compromiso

Después de ser uno de los solteros codiciados de Hollywood, George Clooney sentó cabeza con la abogada Amal Ramzi Alam Uddin, con quien contrajo matrimonio en 2014.

Clooney, de 59 años confesó que su propuesta tomó por sorpresa a Amal, quien es 17 años menor que él, ya que nunca habían puesto sobre la mesa el tema del matrimonio, por lo que cuando hizo la pregunta tuvo que esperar más de 20 minutos para conocer el veredicto de su, hoy esposa.

“Nunca habíamos hablado de matrimonio mientras estábamos saliendo, así que se lo pregunté de golpe. Tardó mucho tiempo en decirme que sí, estuve de rodillas como 20 minutos. Y al final le dije ‘Mira, se me va a salir la cadera’. Se lo contamos a sus padres y la reacción de ellos fue ‘¿le pasa algo en la cadera?’”, dijo entre risas el popular actor.