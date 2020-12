Bad Bunny revela que ya ha superado el Covid-19

Estados Unidos.

El cantante Bad Bunny ha reaparecido en público este jueves después de verse obligado a cancelar su actuación en la gala de los American Music Awards el pasado mes de noviembre tras dar positivo en el último momento en una prueba del coronavirus.

Ahora el puertorriqueño ha concedido una entrevista por videollamada en el 'late night' de James Corden para hablar de la nominación a dos Grammy que recibió la semana pasada, en la categoría de Canción pop dúo/banda por 'One Day' y Mejor álbum pop latino urbano por 'YHLQMDLG', y anunciar además que se ha recuperado por completo.

"Me siento muy bien, gracias a Dios. Ya he dado negativo en las pruebas, así que estoy muy contento. Y además me encuentro de maravilla, así que está todo perfecto", ha prometido a sus fans aprovechando esa intervención.

"Es una locura, pero estoy muy feliz y agradecido tanto con la Academia como con los fans y toda la gente que me ha apoyado. Que me nominen por cantar en mi idioma, en español, hace que me sienta muy orgulloso", ha añadido acerca del último reconocimiento que ha recibido en su carrera profesional.

Bad Bunny también ha sido nombrado el artista más escuchado a nivel internacional de 2020 en Spotify, donde acumula 8,3 mil millones de reproducciones, y él mismo admite que estas cifras le producen vértigo.

"Es una locura total. Hace cinco años me emocionaba muchísimo cuando conseguía llegar a cinco mil reproducciones, y ahora soy el artista número uno. Sencillamente, me siento agradecido porque puedo dedicarme a lo que amo y es un sueño hecho realidad", ha asegurado.

MIRA: Bad Bunny es el artista más escuchado de Spotify en 2020