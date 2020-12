Flor Amargo se declara homosexual

Ciudad de México.

Flor Amargo decidió salir del clóset y utilizó sus redes para revelar que es homosexual.

La polémica cantante de Oaxaca posteó un video en donde relevó que la música ha sido su refugió tras sentirse excluida por sus preferencias sexuales, ya que desde pequeña fue discriminada por su grupo de amigos ya que eran crueles con ella.

"Entre las mujeres me decían que nada más me faltaba hacer pipí como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres era la mujer, entonces me dejaban fuera, ¡era una soledad!", dijo la artista.

"Gracias a Dios tuve el piano, donde pude ser yo. En el escenario podía actuar como lo que era y todo lo que guardaba", expresó.

Y si se tardó en revelar sus preferencias fue por miedo al rechazo y a ser juzgada por sus seguidores, pues muchos niños la siguen.

Incluso confesó la identidad de su pareja, a quien se le conoce como Lolita y es su mánager. Antes la presentaba como su amiga, pero ahora que decidió liberarse y contar la verdad.

"Ya no, es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona. Lolita, me dijo 'flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije 'quiero liberarme'", comentó.

"Salí del clóset sin miedo, confieso que amo profundamente a otra mujer y que quiero animar a quien sigue en el clóset a que se atreva a vivir el amor en libertad, a que no pasen su vida intentando ser lo que los demás quieren que seas, no desperdicies tu vida atrapad@ en prejuicios, abre tu corazón, libérate toma la decisión de salir del clóset aquí estamos l@s que creemos que somos más que cuerpo, somo seres esprituales en un mundo material. ÁMATE, ACEPTATE, SÉ FELIZ", escribió en su publicación.