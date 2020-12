Hailey Bieber aún no está lista para tener hijos

Estados Unidos.

En cuanto se supo que Justin Bieber se había casado con la modelo Hailey Baldwin -ahora Bieber-, en una ceremonia civil que tuvo lugar en 2018 en un juzgado de Nueva York, se ha especulado constantemente con la posibilidad de que la joven pareja esté esperando su primer hijo.

De hecho, la rapidez con la que formalizaron su unión al poco de darle una segunda oportunidad a su noviazgo de la adolescencia hizo que muchos pensaran que ese era el único motivo por el que se habían casado.

Justin Bieber explicó ahora, por enésima vez, que convertirse en padres forma parte de sus planes de futuro, pero a largo plazo, y hasta se animó a contar incluso por qué decidieron esperar para cumplir este sueño.

"Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y me parece muy bien", reveló durante su aparición en el programa de Ellen DeGeneres.

En su caso, agregó, le encantaría formar una familia numerosa, aunque al final será su joven esposa quien decida.

"Voy a tener tantos niños como Hailey esté dispuesta a parir”, bromeó Justin Bieber.

"Me encantaría formar mi propia tribu, pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida... Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres”, aseguró

Bieber también se refirió a sus tatuajes, admitiendo que si bien Baldwin no estaba necesariamente en contra de su último tatuaje de una rosa en el cuello, ella no quiere ver ningún otro.

Por otra parte, Justin Bieber anunció que no se hará más tatuajes… por lo menos en el cuello, pues no le gustan a su esposa. "No más tatuajes en el cuello, eso es lo que dice Hailey", aseguró.

Eso sí, el canadiense advirtió que tiene reservada un área de la espalda para tatuarse en honor de los hijos que tenga con la modelo.