Entre lágrimas, Millie Bobby Brown revela que fue acosada por una fan

Estados Unidos.

Millie Bobby Brown vivió un desagradable episodio durante lo que esperaba fuera una tarde tranquila de compras en la que debería de haberse divertido mientras elegía regalos navideños para sus seres queridos con ayuda de su mamá.

De acuerdo con lo que la propia actriz publicó en su cuenta de Instagram, las dos se encontraban en un centro comercial cuando una chica se le acercó para preguntarle si era la protagonista de Stranger things y si podía grabarla con su teléfono móvil.

La petición tomó por sorpresa a Millie, que está acostumbrada a sacarse selfies con sus admiradores, pero no comprendía qué interés podía tener un video en el que apareciera ella sola, así que se negó.

"Le dije que no, porque, a ver, para qué querría un video solo mío. No de las dos, sino mío. En el fondo, no tengo que justificarme ante nadie si no quiero hacer algo", explicó en sus Stories.

Pero la fan no se detuvo e insistió en grabar con su celular, incluso mientras la joven actriz realizaba el pago de sus compras.

"Cuando estaba pagando, pasó a mi lado y empezó a grabarme otra vez. Le dije: 'Soy un ser humano, ¿de qué más formas puedo decírtelo?'".

Millie le pidió varias veces que la dejara tranquila y, para su sorpresa, la otra joven le respondió con una actitud muy desafiante que estaba en su derecho de grabar a otra persona.

"Me molesta mucho que la gente sobrepase los límites de esta manera. Me gustaría que pudiésemos ser más respetuosos con los demás. Estoy intentando lidiar con todo esto, pero aún así resulta abrumador", dijo acerca de los aspectos más desagradables de su fama.

Para terminar su mensaje, la actriz dejó claro que, en ocasiones apropiadas, está encantada de posar e interactuar con sus fans, pero no si se comportan de una forma tan poco respetuosa.