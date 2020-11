Matthew Perry se casará con su novia 22 años menor

Ciudad de México.

El actor Matthew Perry se comprometió con su novia, la agente literaria Molly Hurwitz, con quien ha mantenido una relación desde hace unos años.



"Decidí comprometerme. Afortunadamente he estado saliendo con la mujer más genial del planeta en este momento", confesó el artista a la revista People.



La estrella de Friends, de 51 años, y Hurwitz, de 29 años, iniciaron su relación desde el 2018, y han compartido varios momentos de ella a través de sus redes sociales, como el agradecimiento que ella le hizo el Día de San Valentín este año.



"Segundo año siendo mi San Valentín, pero el primero como influencer de Instagram", escribió en su cuenta personal.



Anteriormente Perry estuvo emparejado con la actriz Lizzy Caplan, desde el 2006 hasta el 2012, de acuerdo con Fox News.



De momento el artista no dio más detalles sobre la fecha en la que celebrará su matrimonio, no obstante sí dio una actualización para los fanáticos de Friends a principios de este mes anunciando que la reunión con el elenco de la serie ocurrirá en marzo del 2021 en HBO Max.



"La reunión de Friends se reprogramará para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", escribió el artista en Twitter.



El evento iba a llevarse a cabo este mayo junto al estreno de la plataforma HBO Max, no obstante, debido a la pandemia de coronavirus, tuvo que retrasarse hasta el próximo; en el especial participarán los actores Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courtney Cox y Lisa Kudrow.