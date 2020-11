"No tiene sentido", Glen Close critica que Gwyneth Paltrow haya ganado un premio Óscar

Ciudad de México.

Glenn Close al fin dejó salir sus pensamientos acerca de que Gwyneth Paltrow se llevara el Óscar a Mejor Actriz en 1999 por la cinta Shakespeare Apasionado.

Durante una entrevista con el programa Popcorn con Peter Travers, la estrella de 73 años declaró que estaba sorprendida de que Fernanda Montenegro no se llevara el premio de ese año por el filme brasileño Estación Central.

"Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow ganó en vez de la increíble actriz que estaba en Estación Central y pienso: '¿Qué? Eso no tiene sentido'", admitió Close, quien ha estado nominada al Óscar siete veces, siendo la primera vez en 1982 por El Mundo según Garp.

La actriz, a su vez, aprovechó para expresar que ya se considera acostumbrada a los rumores que apuntan que podría volver a estar nominada en la premiación por su actuación en la cinta de Ron Howard, Hillbilly, una Elegía Rural.

Gwyneth Paltrow posa con su premio Óscar a mejor actriz, en 1999.

"Estoy muy orgullosa de las veces que mis compañeros sienten que mi actuación merece atención, pero es muy triste que ocurra cuando estamos impedidos de celebrar en una habitación juntos", confesó, mientras hacía referencia a la actual pandemia.

En 2019, Close rompió el récord de ser la actriz más nominada al galardón sin haber ganado alguna estatuilla.

"Guardo cero expectativas sólo por mi propia salud mental", dijo en aquel momento a Vanity Fair.

"No sé si esta (actitud) es por mi supervivencia emocional, o si sólo podría ser quien soy, pero cuando hago un trabajo y doy vida a un personaje que he siento que ha sido el mejor de mi habilidad, y profundizo en él y me pierdo en él, es la cosa más importante".

Mira la entrevista: