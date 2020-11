Kate del Castillo habla de su exesposo Luis García: "Este hombre me rompió. Me destrozó en todas las maneras posibles”

Ciudad de México.

La actriz mexicana Kate del Castillo recordó el infierno que vivió junto a su primer esposo, el exfutbolista Luis García.

En una entrevista con el programa Red Table Talk: The Estefans, la protagonista de La Reina del Sur reveló que vivió violencia doméstica junto a Luis García, con quien se casó en 2001.

Kate del Castillo dijo que se enamoró de él por ser un ser "fascinante y encantador", pero que luego de sus ataques de violencia, el deportista se arrepentía y lloraba hasta cansarse.

“Me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo ‘¡por favor, por favor’, perdóname, necesito ayuda”, contó la estrella.

Dijo que el miedo que le tenía era tan grande, que cuando él llegaba a casa simulaba que estaba dormida para no provocar su enojo.

“Recuerdo estar dormida, bueno, fingir que estaba dormida, y escuchar las llaves y mi corazón comenzaba ¡bum, bum, bum!”, mencionó Kate.

Asimismo, declaró que en ocasiones la golpeaba, pateaba y en varias de ellas intentó estrangularla.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles”, puntualizó.

Encuentro con "El Chapo"

Durante la entrevista, Kate también mencionó su encuentro con "El Chapo" Guzmán.

"Si no tuviera pasaporte americano estaría en la cárcel", dijo en la charla.

En la emisión, Del Castillo abrió su corazón y dijo sentirse usada por el actor Sean Penn, quien sólo la quería acercarse al capo mexicano.

"Me usó como carnada, nunca me protegió. Arriesgué mi vida, la vida de mis padres, la de mi hermana y todos los que me rodean,

"Me dolió que fui una estúpida, tan inocente y estúpida que no vi nada", contó la actriz.

Rememoró también que, cuando se encontró con el ex líder del Cártel de Sinaloa, llegó a pensar que éste la iba a violar.

Del Castillo le había propuesto a Guzmán donar a víctimas del crimen organizado el dinero de una película que se tenía prevista producir sobre su vida, y el capo dijo que sí.

"Nos abrazamos y dijo: 'Me voy'. Entonces se fue y literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo".