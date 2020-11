Lele Pons estrena canción navideña

Ciudad de México.

Aunque falte poquito más de un mes para la Nochebuena, Lele Pons se pone a tono y estrena Let It Snow.

Muy motivada por el desencanto que vivió en el 2020, con planes profesionales cancelados y una vida más ermitaña de lo que esperaba, la venezolana de 24 años se quiso poner festiva y celebrar con mucho movimiento la Navidad.

"Es bueno adelantar la Navidad, ya estamos estrenando la canción. Hicimos un cover muy lindo en spanglish de una canción que generalmente es muy calma, muy lenta, y la hicimos más veloz. Hay que ponerle ritmo a estos días, hay que divertirnos y festejar que estamos vivos y sanos", dijo Pons vía telefónica desde su casa en Los Ángeles.

Conocida por ser una de las influencers de más impacto actualmente, la también modelo y conductora grabó hace unas semanas la canción en Miami y la estrena hoy exclusivamente en Amazon Music.

"Ya quería desde hace mucho tiempo grabar una canción de Navidad, y se dio, la pudimos hacer. Tenía en mente algo tradicional, pero le pusimos ritmo para festejar, para verlo de una manera distinta.

"Hemos tenido un año muy difícil y hay que mirar hacia adelante con entusiasmo. Por supuesto, habrá más canciones para el próximo año, remixes, pero por hoy sólo puedo hablar de 'Let It Snow'", indicó.

Intérprete de los éxitos "Celoso" y "Vete Pa La", Lele Pons platicó que estas fiestas de fin de año las pasará con su familia.

"No tengo idea de cómo va a ser este año, si usaremos algo (como cubrebocas) o qué, pero sé que voy a estar con mi familia. Creo que mi parte favorita siempre ha sido la de recibir regalos, y la noche anterior a que llega Santa Claus. ¡Uy! Me encanta".

Pons, quien hace unos meses cantó a dueto con Guaynaa el tema Se Te Nota, comentó que este año viajará a Puerto Rico para reunirse con su mamá, su tía y sus primos.

"Me encanta el panettone, es una de las tradiciones que más me gusta de mi familia en Navidad. Me gusta ir 'chicharrando' (recorriendo en coche y cantando), no sé cómo se diga en México. Así le decimos en Puerto Rico, cuando vas con toda la familia en un autobús, cantando por la ciudad".

Ex conductora de La Voz. México, y sobrina política de Chayanne, la actriz enfatizó sus deseos para el 2021 respecto a lo que ha vivido en el 2020.

"Ha sido un año súper difícil, quisiera que para el año próximo no hubiera coronavirus, que se encuentre la vacuna, que regresen los festivales, los conciertos, que la gente pare de morir. Quiero que acabe esta enfermedad. Agradezco que no haya en mi familia, pero lamento tanto que haya muchas muertes por eso y que no pare", finalizó Pons.