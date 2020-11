Emma Corrin responde a la polémica por cuarta temporada de "The Crown"

Ciudad de México.

La actriz Emma Corrin habló por primera vez sobre la presunta molestia que ocasionó la nueva temporada de The Crown entre los miembros de la realeza.

La intérprete de la Princesa Diana en la serie dijo que comprende que la familia real puede no estar feliz por el retrato que se muestra sobre el matrimonio del Príncipe Carlos y Lady Di.



No obstante, durante una entrevista en el programa Tamron Hall, la británica dejó claro que aunque se trata de una trama basada en la vida real, al final es ficción.



"Entiendo por qué la gente se molestaría, porque es historia, y la de Diana está todavía muy fresca", expresó Corrin.



"Supongo que nos acercamos a estas personas como si fueran personajes y es por eso que es un trabajo tan disfrutable, porque Peter (Morgan) escribe personajes muy ricos y complejos. Como el resto del elenco, trato de no pensar en eso porque es algo muy engañoso, pues todavía hay mucho dolor alrededor de Diana. No puedo imaginar lo que significa para ellos".

La actriz sostuvo que se trata de un trabajo hecho con respeto y amor.



En la más reciente entrega, la trama aborda los problemas alimenticios y de salud mental a los que se enfrentó Lady Di.



"Era algo de lo que estaba muy apasionada de hacerle justicia por dos razones. Creo que es importante que los desordenes alimenticios y la salud mental sean descritos con propiedad y sensibilidad para realmente abrir la conversación.



"En segundo, Diana misma los abordó, de manera cándida habló sobre su lucha con la bulimia y su salud mental en los 90. Siento que son temas de los que aún nos cuesta hablar el día de hoy. Tanto yo como Peter Morgan pensamos que no le haríamos justicia a su historia si no hubiésemos incluido eso", agregó.



La cuarta temporada de The Crown, ya disponible en Netflix, retrata el momento en que Diana y el Príncipe Carlos se conocieron, su compromiso y los primeros años de su matrimonio, marcados por los amoríos de él con Camila Parker Bowles.



Algunos amigos cercanos al heredero han acusado al servicio de streaming de explotar la vida de la Familia real y ocasionar dolor con una ficción que se presenta como verdadera.



Expertos también han señalado que existen muchas inconsistencias y licencias dramáticas en la historia.