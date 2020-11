Jennifer López y su mensaje de empoderamiento femenino y orgullo latino en los People’s Choice Awards 2020

Estados Unidos.

Jennifer López se coronó anoche como una de las grandes estrellas de los premios E! People’s Choice Awards 2020.

La cantante y actriz recibió el galardón People’s Icon 2020, por su destacada labor en la industria de la música, el cine, la televisión y la moda.

"La Diva del Bronx" subió al escenario del Barker Hangar, en Santa Mónica, California, para recoger su galardón; y en su discurso de agradecimiento habló sobre lo más importante que ha aprendido en este 2020.

“Antes del 2020 estábamos obsesionados con ganar algún premio, ser nominados para aquel otro, estábamos atrapados en quién vendió más discos o quién tuvo el mejor estreno en taquilla o cosas locas. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que de verdad importa y para mí lo que más importa son las personas”, dijo la artista estadounidense de raíces puertorriqueñas.

“Su fe y su fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansada o abatida, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis seguidores, ustedes, quienes me han levantado cuando yo no podía levantarme”.

JLo también emocionó a sus fans latinos al dedicar un emotivo mensaje en español.

"A mi gente latina, donde quiera que yo esté y a donde quiera que yo vaya siempre los tengo presentes y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes con todo mi corazón y con todo mi amor. Gracias a mi gente ¡los quiero mucho! Y recuerden, la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre".

Por otro lado, la estrella dio un mensaje de empoderamiento femenino y dijo: “Quiero inspirar a niñas de todas las edades y colores. Pueden ser quien quieran ser y hacer lo que quieran. Quiero que sepan que a sus sueños sólo los limitan su imaginación y la voluntad de nunca rendirse”, agregó la prometida de Alex Rodríguez.