Así se vive la gala de los People's Choice Awards 2020

Arrancó la edición 2020 de los People's Choice Awards, premios que son elegidos por el público y que destacan lo mejor del cine, la música, la TV y las redes sociales.

La ceremonia, que se celebra en The Barker Hangar, Santa Mónica, California, Estados Unidos con pocos invitados, es conducida por la cantante estadounidense Demi Lovato.

La primera ganadora de la noche fue Tiffany Haddish, quien ganó el premio a la mejor actriz de 2020 gracias a su papel en la comedia Like a Boss.

Mandy Moore, por su parte, obtuvo el People's Choice Award en la categoría de estrella de drama en TV por la clamada serie This is Us.

Esta noche, Jennifer López será galardonada con el People’s Icon Award. Y, por su parte, Tyler Perry y Tracee Ellis Ross recibirán el People’s Champion of 2020 Award y el Fashion Icon Awar, respectivamente.

Ganadores:

Mejor actriz de 2020

Tiffany Haddish - Like a Boss

Estrella de drama en la TV:

Mandy Moore, This is us

Mejor programa de variedades diurno:

The Ellen DeGeneres Show

Mejor artista country:

Blake Shelton

Estrella de comedia de 2020:

Sofía Vergara – Modern Family

Mejor talk show nocturno:

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

People's Champion Award:

Tyler Perry

Fashion Icon Award:

Tracee Ellis Ross

People's Icon de 2020:

Jennifer Lopez

Influenciadora Latina de 2020:

Gaby Asturias