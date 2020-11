Ana Brenda Contreras presume en Instagram a su nuevo amor

Madrid, España.

Ana Brenda Contreras se animó a presentar oficialmente a su nuevo amor a través de las redes sociales, eligiendo un día tan especial como el cumpleaños de su novio para compartir su primera foto juntos.

El hombre que le robó el corazón a la actriz es un empresario llamado Zacarías que, según ha trascendido en las últimas semanas, estuvo casado anteriormente, pero su esposa falleció.

La pareja se conoce desde hace tiempo porque él resulta ser el hermano mayor de la mejor amiga de la intérprete.

La primera vez que se les vio juntos en público fue en la gala de los Grammy Latinos del año pasado, pero Ana esperó hasta ahora para proclamar su amor a los cuatro vientos dedicándole una romántica felicitación.

“Feliz cumpleaños al rey, al del corazón más bueno y la sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada)”, escribió ella en Instagram junto a una bonita imagen en la que aparece junto a su novio.

Los compañeros de profesión de la guapa artista no han tardado en reaccionar a su mensaje para asegurarle que se alegran de verla tan feliz.

Recientemente la actriz fue cuestionada durante una entrevista sobre su opinión de la supuesta relación de su ex novio, Iván Sánchez y Camila Sodi.

Ana Brenda fue cuestionada sobre si le afectó de alguna forma ver las fotografías del galán español junto a la protagonista de Rubí, pregunta que la tomó por sorpresa, tal y como ella misma reconoció.

“No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo”, expresó la intérprete durante una charla que sostuvo en el programa matutino Despierta América.