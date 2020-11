Grettell Valdez tiene Covid-19: “No tengo olfato, me canso al hablar”

Ciudad de México.

La actriz mexicana Grettell Valdez compartió un video en sus redes sociales para hablar de los síntomas que presenta, luego de haber dado positivo a Covid-19.

La estrella de telenovelas aconsejó a sus fans y les animó a no bajar la guardia para evitar la propagación del coronavirus.

“Estaba muy ausente, no me sentía bien. Me encantaría presumirles mi desmaquillante, lo rico que huele, pero yo no huelo, no tengo olfato, me canso al hablar”, confesó la intérprete.

“No bajen la guardia, síganse cuidando. Lamentablemente me contagié de covid-19. Estoy siguiendo el protocolo para salir rápido de esta situación, así que cuídense”.

El pasado marzo, la actriz rompió en llanto al revelar que su hijo Santino estaría aislado, ya que estuvo unos días con su padre Patricio Borghetti, quien resultó positivo al igual que su pareja Odalys Ramírez.

