Laura Bozzo sufrió un ataque de pánico al enterarse de la muerte de Magda Rodríguez

Laura Bozzo sufrió un ataque de pánico luego de enterarse del fallecimiento de Magda Rodríguez, quien fue productora de su programa de Unicable Laura sin Censura, durante la primera temporada.

La presentadora peruana y la productora mexicana mantenían una estrecha amistad, por lo que la noticia de la muerte de Magda causó un gran impacto en Laura.

En entrevista con El Universal, Laura Bozzo confesó que aún no puede creer tan lamentable noticia, y se dice muy afectada; “estoy bastante mal, no me siento bien. No entiendo nada todavía, estuve con ella el viernes”, expresó la conductora de televisión.



Laura explicó al medio que Magda era como una hermana para ella y la consideró como “un ser de luz” que llegó a su vida en los momentos más difíciles que atravesaba, e incluso recordó lo agradecida que estará por siempre con ella por alojarla en su casa, mientras grababan la primera temporada de Laura Sin Censura.

Tan en shock está la conductora de televisión, que confesó al medio que tuvo que acudir con su médico de cabecera, tras un ataque de pánico que sufrió; “he venido a ponerme mi inyección para tranquilizarme por el ataque… no lo puedo creer todavía, sólo queda decir que es uno de los mejores seres humanos que he conocido jamás”.



Por otro lado, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió más información sobre el deceso de la productora, al asegurar que fue la señora que le ayudaba con las labores de la casa quien la halló sin vida al arribar al domicilio a las 10:00 horas.

El mundo del espectáculo está de luto tras la lamentable noticia del fallecimiento de la gran productora #MagdaRodriguez ? Descanse en paz ?https://t.co/35vFVTvJVu — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) November 1, 2020

De inmediato, les llamó a Andy Escalona, hija de Magda, y a Andrea Rodríguez, la tía de ella, quienes de inmediato arribaron al departamento de la productora de HOY, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en San Ángel.

Lamentablemente nada pudieron hacer y de acuerdo con los primeros reportes médicos, Rodríguez habría fallecido por un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo.

Con información de Radio Fórmula