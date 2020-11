Alicia Machado: “Nunca tuve relaciones con Luis Miguel”

Ciudad de México.

Aunque intercambiaron besos y algunas caricias, Alicia Machado asegura que durante el tiempo que estuvo junto a Luis Miguel nunca tuvieron relaciones sexuales.

Así lo dio a conocer la venezolana en el programa de Estrella TV, Tu-Night con Omar Chaparro, quien estuvo con "El Sol" hace más de 20 años.

Ante la pregunta del conductor: "¿Qué tal es Luis Miguel en la cama?", la actriz dijo que no podía contestar, pues nunca estuvo con él.

"No puedo contestarlo, nunca tuve sexo con él, jamás, jamás. Para la desilusión de muchas de ustedes chicas, qué pena".

"En esa época yo tenía 18 años y sí claro (se dieron varios besos), tuvimos nuestros encuentros cercanos del tercer tipo. (La forma de besar) Bellísimo, un caballero, muy ricos", dijo.

“Me siento muy mal porque no sucedió. Me siento arrepentida de lo que no pasó”, expresó entre risas la ex Miss Universo.

Cuando Luis Miguel y la bella venezolana comenzaron su noviazgo, se dijo que ella fue la manzana de la discordia entre el cantante y la modelo y actriz cubano-estadounidense, Daisy Fuentes.

“Fue en la manera de comportarse, (enviaba) flores, o te invitaba a las nueve de la noche a pasear en helicóptero. Fue una relación muy inocente: los dos éramos jóvenes. Fue muy bella experiencia, es un hombre encantador, bello, caballero”, dijo Machado en otra entrevista con el programa Hoy.