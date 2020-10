VIDEO: El día que Sean Connery dijo que “no era malo pegarle a una mujer”

Estados Unidos.

El actor escocés Sean Connery, quien se había retirado del cine hace algunos años, ha fallecido este sábado a los 90 años.

El artista dio vida al primer James Bond, el iconico Agente 007 de la saga que ahora es parte de la cultura popular.

Su carrera cinematográfica fue, sin embargo, más allá del espía británico, con grandes actuaciones que le valieron incluso un premio Oscar en 1987.

No obstante, el actor también protagonizó algunas polémicas que marcaron su vida.

Sean Connery como James Bond.

En 1987 fue entrevistado por la periodista estadounidense Bárbara Walters, quien le cuestiono acerca de unas declaraciones que había hecho para la revista Playboy hace algunos años atrás.

En dicha entrevista con Playboy, Sean Connery dijo que no consideraba "malo" pegarle a una mujer.

“No creo que haya nada de malo en pegar a una mujer, aunque no recomiendo hacerlo del mismo modo que a un hombre. Una torta con la mano abierta está justificada, siempre que el resto de alternativas no hayan funcionado y que haya habido avisos antes. Si una mujer es una p**** o una histérica o desagradable continuamente, yo lo haría. Creo que un hombre tiene que estar ligeramente por encima de la mujer”, dijo Connery a Playboy.

Al consultarle por estas declaraciones, Connery no se retractó. “No he cambiado de opinión”, le dijo a Bárbara Walters.

″¿Crees que es bueno pegar a una mujer?”, continuó la periodista.

“No creo que esté bien”, contestó él. “Pero no crees que esté mal”, agregó Walters.“No creo que esté tan mal”, matizó Connery.

Sean Connery y su esposa Micheline Roquebrune en una foto de archivo.

“Creo que depende completamente de las circunstancias y si se lo mereció, sí”, afirmó. ”¿Qué sería merecido?”, preguntó entonces la comunicadora.

“Bueno, si has intentado todo lo demás. Las mujeres son muy buenas en esto. No pueden dejarlo en paz. Tienen que tener la última palabra. Les das la última palabra, pero no están contentas con la última palabra y la vuelven a decir otra vez. Y llegan a una situación realmente provocativa”, indicó.

Por ello, Connery aseguró que “es absolutamente correcto” hacerlo.

