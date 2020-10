Gigi Hadid redacta una emotiva carta para sus fans

Estados Unidos.

Gigi Hadid no se conformó con una mera publicación de Instagram para dar las gracias a todas las personas que han tenido atenciones con ellos tras convertirse en papás; esto en su nombre y en el de su novio Zayn Malik.

El agradecimiento va dirigido a todos aquellos fans que no han dejado de felicitarlos y enviarles sus mejores deseos tras el nacimiento de su primera hija, de la que de momento no se conoce oficialmente su nombre.

La modelo recurrió a una nota escrita por ella misma para expresarles toda su gratitud y la alegría que le invade al constatar que tiene seguidores muy cariñosos y atentos, quienes no han dejado de enviarle regalos tanto físicos como digitales para apoyarla abiertamente en esta etapa tan ilusionante que vive junto al exvocalista de One Direction.

"Me siento abrumada con todas las cosas tan bonitas que ha recibido mi pequeña, a la que está mimando toda la gente que adoro de este mundo. Poco a poco iré compartiendo todas ellas con ustedes. Y por cierto, las postales de agradecimiento ya van en camino. Si no he llegado a todos, no es por falta de gratitud sino de tiempo. Solo soy una mamá primeriza que trata de sacar todo adelante y que de vez en cuando necesita una buena siesta", se lee en un extracto de la emotiva misiva.

La emotiva carta de agradecimiento de Gigi Hadid.

Aunque los dos enamorados siguen sin dar a conocer el nombre de su hija y son contadas las imágenes que de ella han compartido en las redes, hace unos días se animaron al menos a revelar el apodo con el que se refieren cariñosamente a ella, 'Zigi', el cual fusiona sus respectivos nombres.

Sobre los espectaculares que ha recibido, Gigi Hadid recientemente dejó ver un espectacular regalo que hace honor al nacimiento de su bebé.

Un collar con la leyenda "Mamá" se suma a la colección de joyas de la esposa de Zayn Malik, y fue un regalo de la diseñadora Jacquie Aiche.

Gigi Hadid presume uno de sus regalos.

"¡Dios mío Jacquie Aiche! Te quiero. Muchas gracias", escribió Gigi en una historia de Instagram, en la que presumió el especial regalo, pues todo parece indicar que se trataría de un diseño personalizado, ya que no se encuentra en ninguno de los catálogos de su firma.

La pequeña hija de Gigi y Zayn nació el 24 de septiembre y fueron los famosos papás quienes confirmaron la noticia, luego de varios días en los que se especuló sobre la llegada de la bebé.