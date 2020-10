Lorenzo Méndez sigue amando a Chiquis Rivera

Guadalajara, Jalisco.

Tras 16 meses de matrimonio, Chiquis Rivera interpuso la demanda de divorcio el 19 de octubre, dos días después de que hiciera pública su separación definitiva con Lorenzo Méndez.



De acuerdo con el documento legal, se especifica que la causa de la anulación del enlace es por diferencias irreconciliables.



Además, se señala que los dos tienen orden de restricción mientras está en marcha el proceso de su divorcio, y que ninguno recibirá pensión, pues ambos firmaron un acuerdo prenupcial renunciando a este derecho.



Sin embargo, la hija de la fallecida Diva de la Banda, solicitó a las autoridades, que su aún esposo, quien también es cantante, pague los honorarios de sus abogados.



Y mientras este procedimiento lícito sigue en marcha, Chiquis disfruta de su nuevo romance con Jorge Cueva, apodado "Mr. Tempo".



Se trata de un empresario mexicano radicado en Estados Unidos, donde ha creado las cadenas restauranteras Tempo Urban Kitchen y King & Queen Cantina, además de su propia marca de tequila.

Lorenzo Méndez a Chiquis Rivera: "Le deseo lo mejor"

Por otra parte, el cantante Lorenzo Méndez abrió el corazón en el programa Hoy, donde comentó en entrevista que agilizará el proceso de separación por el bien de ambos.

“Hay cositas que realmente no estaban enganchando, no sé. Aquí lo importante cuando estás con una pareja es hacerla feliz, pero si la felicidad no nos encontró juntos, que nos encuentre aparte y le deseo lo mejor”, dijo Lorenzo en el show televisivo.

En un momento de la entrevista, la presentadora Andrea Escalona le preguntó al artista si seguía amando a Chiquis, a lo que Lorenzo respondió: "sí".

“Eso se sana con el tiempo, a través de los años, fue mi esposa y cuatro años juntos de noviazgo. Fue una excelente esposa, mi mujer y sí con todo mi corazón (la ama). Es una excelente persona que estuvo ahí en momentos muy oscuros de mi vida, fue clave”, declaró.