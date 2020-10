VIDEO: Demi Lovato graba un ovni sobrevolando el cielo

Redacción.

La cantante Demi Lovato ha generado polémica en las redes sociales al publicar documentos audivisuales sobre el avistamiento de un supuesto ovni.

Lovato de 28 años publicó la supuesta evidencia de un ovni en su cuenta oficial de Instagram, que está compuesto de un video y varias imágenes.

'Durante los últimos dos meses, he profundizado en la meditación y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como en la tierra', escribió Demi en su cuenta oficial de Instagram.

Demi posteó esta evidencia en su cuenta de Instagram seguido de este mensaje: 'Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta'.

Demi Lovato confesó estar en contacto con el doctor Steven M. Greer quien es el fundador de las organizaciones ufológicas Centro para el Estudio de Inteligencia Extraterrestre de EEUU.