Rude Boy comparte tierno video del nacimiento de su hija

San Pedro Sula, Honduras.

Rude Boy, ganador del concurso Tengo talento mucho talento, y su esposa Keylin, le dieron la bienvenida a su segundo bebé el pasado domingo.

El joven rapero y su pareja se convirtieron en padres de una hermosa niña a quien llamaron Kyara Valeria. Los enamorados ya son padres de un varoncito.

"10:34 am octubre 18 en la camilla #8, año 2020 se ha marcado uno de los acontecimientos más importantes de mi vida. No les voy a negar que al principio tenía mucho miedo de tener un segundo bebe, pero hoy Dios me ha bendecido con una hermosa princesa a la que amo mucho desde antes de nacer", escribió Rude Boy en su cuenta oficial de Instagram junto a una bonita postal de él con su esposa y su recién nacida.

El cantante catracho también compartió un video en el que se puede apreciar a su esposa momentos antes de dar a la luz. Y posteriormente sosteniendo a su bebita en brazos.

De igual manera, Rude Boy agradeció a sus seguidores que le desearon muchas bendiciones a su hija y su familia.

"Gracias por todo su apoyo incondicional amigos, Dios me los bendiga", dijo el joven originario de El Progreso, Yoro.

Hace unas semanas, Rude Boy explotó en sus redes sociales en contra de los haters que lo atacan por presumir su amor por su familia.

Omar Fuentes, nombre real del artista, dijo que son "ignorantes" quienes los critican por expresar su amor a su esposa.

Nuevo video musical, su otro bebé

El nacimiento de su hijita no es el único motivo que tiene Rude Boy para celebrar.

El catracho también promociona su nuevo video musical Mírala bien, en el que canta a dueto con su compatriota Copaneco 504.

El videoclip, que se estrenó el 16 de octubre, cuenta ya con más de 200 mil reproducciones en YouTube.

“Escucho está canción una y otra vez, y enserio que si la rompieron, no le bajen”, "Está chingona sigue adelante que llegarás muy lejos”, o “Esto es música, éxitos, vamo con todo Rude Boy”, fueron algunos de los comentarios que recibió el intérprete en su canal de YouTube.

Mira el video: