Falleció el hijo de Robert Redford   

Dice su esposa Kyle Redford. Jamie ha muerto hoy. Tenemos el corazón roto. Vivió una vida impresionante y hermosa, además fue querido por muchos. Como su esposa por 35 años, estoy muy agradecida por nuestra dos maravillosos hijos. No se que hubieramos hecho sin ellos los últimos dos años. Fuente: Twitter de Kyle Redford