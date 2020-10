Carmen Aub se retirará sus implantes de senos

Ciudad de México.

Carmen Aub, quien se volviera famosa gracias a su papel de Rutila en la narcoserie El Señor de los Cielos, compartió que se retirará sus implantes de seno.

La actriz contó a través de un video en redes que, tras 10 años de habérselos puesto, ahora ha tenido varias síntomas relacionados a la enfermedad por implantes mamarios.

“Después de 10 años y muchísimo trabajo interno que he hecho, he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que por algún momento no sabía si más bien colocármelas más pequeñas o quitármelas por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama ‘Breast Implant Illness’, tiene muchísimas toxinas que nos hace mal a nuestro cuerpo y a nuestras hormonas… Decidí que me las voy a quitar y la verdad es que el Universo te va colocando como mejores piezas y llegué a las mejores manos”, dijo en el video.

"Creo que tengo muchos de los síntomas que tiene la enfermedad, porque además con los años se va empeorando lo de los implantes, entonces ustedes son como mi segunda familia, se los quería compartir, igual es como algo que iba a ser un poco obvio", agregó la estrella.

No detalló cuáles son los síntomas que ella ha experimentado.

Sin embargo, la estrella no renegó de haberse puesto implantes, pues según ella, esto le dio bastante "seguridad en sí misma".

“No me arrepiento para nada, me encantaron y me dieron muchísima más seguridad. Mucho más por el medio en que yo me desenvuelvo y también lo pueden ver todos ustedes con las redes sociales, siempre tenemos esta imagen de ser perfectas y vernos bien”, detalló.