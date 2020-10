Nickelodeon pide a Violeta Isfel borrar atrevida foto

Ciudad de México​.

Violeta Isfel tuvo que borrar de sus redes una foto en donde aparece en lencería, ya que la cadena de televisión en donde se está transmitiendo un programa en el que ella participa se lo pidió.

"No puedo explotar mi parte sexy, no es que no me guste, al contrario. Estoy en una serie en Nickelodeon Latinoamérica".

"Me pidieron eso, que la archivara un ratito. Ya después que yo pueda, pues les regresaré la foto", dijo.

Asimismo, la actriz mexicana reveló que por ahora no puede “explotar su parte sexy”, ya que la producción que realiza es un programa dirigido principalmente a familias y niños.

La foto que compartió Violeta Isfel hace una semanas y que causó furor en redes sociales.

Violeta Isfel agregó que en dicho programa desempeña el papel de una madre de dos menores, además, detalló que la serie fue filmada desde el año pasado y apenas está en planes de distribución.

“Soy mamá de dos nenes de 10 años, yo grabé esta serie el año pasado y apenas la sacaron. Obviamente la conversación de la mamá, con lo sexy que puedo ser, no es algo que empate en este momento”

Finalmente, la intérprete aclaró que la instantánea está temporalmente archivada y espera que en el futuro pueda regresar a su actividad habitual en las plataformas.