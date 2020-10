¡Escándalo! Dominic West reaparece "feliz" con su esposa, tras ser captado besando a Lily James

Estados Unidos.

A pesar de las imágenes que salieron este lunes sobre la supuesta aventura amorosa entre la actriz Lily James y el actor Dominic West, él se presentó ante las cámaras este martes mostrando el amor que le tiene a su esposa, Catherine FitzGerald.

De acuerdo con Too Fab el artista le dio un beso a pareja ante la mirada de los paparazzi, a quienes también les mostró una nota escrita a mano y firmada por ambos.

"Nuestro matrimonio es fuerte y todavía estamos juntos. Gracias", se lee en la breve misiva, hecha a mano y firmada por las celebridades.

Pareciera que este reporte contradice la información difundida este lunes respecto a FitzGerald, sobre quien una fuente cercana dijo que se sintió devastada tras ver las imágenes de su esposo coqueteando y besando con Lily James en un viaje que hicieron a Roma, Italia.

Así de “felices y enamorados” reaparecieron Dominic West y su esposa Catherine FitzGerald ante los medios.

La informante, presunta amiga cercana de la diseñadora, indicó que ella intentó localizar por teléfono a West pero que él no había querido responderle las llamadas.

West y FitzGerald se casaron en el 2010 y comparten cuatro hijos: Dora, de 12 años; Sean, de 12 años; Francis, de 11 años; y Christabel, de 5 años; él también tiene otra, Martha, de 22 años, a quien comparte con su ex novia Polly Astor.

Las estrellas y sus representantes no han querido dar más detalles de lo sucedido hasta el momento, aunque se sabe que James y West actualmente trabajan juntos en la producción The Pursuit of Love, para la BBC.