Niurka le toca la entrepierna a presentador en programa en vivo

Ciudad de México.

Niurka Marcos olvidó la sana distancia frente al presentador David Medrano, al que decidió tocarle la entrepierna en pleno programa de televisión.

La vedette asistió a Telediario, momento que aprovechó para sentarse en las piernas del conductor.

"Mi amor, lo pude haber parido. Tiene 29 años, pero igual te puedo co*** para enseñarte mis técnicas", dijo la cubana.

Pero no se conformó con eso y decidió tocar los genitales de Medrano.

"No se paró nada", mencionó Niurka tras manipular la zona.

La artista cubana es conocida por sus polémicas actitudes y comentarios.

Vuelve a arremeter en contra Monserrat Oliver

En otra entrevista, la actriz recordó su reciente conflicto con la conductora Monserrat Oliver, luego de que ambas tuvieran una disputa en el programa Montse y Joe y Niurka la llamara “perra”.

En esa ocasión, Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, conductoras del programa habían invitado a Niurka y se encontraban platicando acerca de juguetes sexuales, sin embargo, Oliver le dijo a la cubana “pues si no te gusta, puedes irte”, algo que Marcos no dudó y directamente se retiró, por lo que no dijo nada y se fue del programa.

Luego, Oliver dijo que solo se trataba de una broma, pero la actriz no lo tomó así.

La vedette visitó el foro del, donde compartió sobre su nueva línea de cubre bocas, los cuales tienen impresas algunas de las frases célebres de la cubana.

Y aprovechando que tenía una mascarilla con la leyenda “Te quisiste lucir”, Niurka le envió un mensaje especial a Oliver.

"Así es, se llaman Niurka x Happy, mira como este que dice ‘¡te quisiste lucir!’ ¿oíste Monserrat?” dijo la cubana en el show.