Abogado de Britney Spears compara su estado mental con el una "persona en coma"

Estados Unidos.

Samuel Ingham, abogado de la cantante Britney Spears, ha comparado su estado mental con el de un paciente en coma.

Explicó que Spears fue incapaz de dar una declaración jurada en el actual caso legal que afronta.

El juez encargado el caso de su tutela y el abogado de la estrella pop discutieron sobre la necesidad de que sea ella misma, y no sus representantes, quien declarase y expresase sus deseos ante la corte de Los Ángeles, tal como solicitaron los abogados de su padre, Jamie Spears, quien tiene la tutela legal de la artista.

Sin embargo, el abogado de la cantante comparó la incapacidad de Britney para acudir ante el tribunal o firmar un documento que exprese sus deseos sobre su custodia con la de un paciente en coma.

Los fans de la artista han creado el movimiento "Free Britney", ya que creen que la estrella ha sido "secuestrada" por su familia en su propio hogar.

“Soy la fuente exclusiva de información en los alegatos públicos sobre lo que quiere mi cliente”, dijo Ingham.

Ante esto, la abogada de Jamie Spears, Lauriann Wright, dijo que el abogado de Britney había citado declaraciones de la artista que no se ajustarían a la realidad, por lo que pidió que “la Sra. Spears sea quien aparezca en la sala para que todos sepamos lo que está pensando”.

Sam Ingham respondió que no era posible. Lo que dijo no fue que ella estuviera en coma, pero lo usó como un ejemplo para demostrar que "no es capaz de firmar un documento legal".

El abogado recordó que los pacientes en coma pueden hacer que sus abogados hablen por ellos y eso es lo que pidió al tribunal que hiciera con Britney.

El juez fijó una fecha posterior para abordar el problema, dejando el asunto de la declaración de la cantante para más adelante en el proceso.

Jamie Spears con su famosa hija Britney en una foto de archivo.

Britney Spears se niega a que su padre siga siendo su tutor

Cabe recordar que hace un mes, Britney Spears registró en la Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) una petición para que los detalles y procedimientos de la tutela legal controlada por su padre, Jamie Spears, desde hace más de una década salgan a la luz.

Asimismo, la cantante de Toxic reclamó que la función de control recaiga en manos de una abogada especializada y no de su progenitor.

A pesar de que el caso despierta gran atención mediática bajo el movimiento "#FreeBritney" (Libertad para Britney), por el que incluso varios manifestantes protestaron en los juzgados de Los Ángeles al calificar la medida de "secuestro", Spears nunca se había referido explícitamente al mismo.

MIRA: Britney Spears rompe el silencio sobre su tutela: "El mundo está mirando"

Todo se remonta al infame año 2007 para la cantante, marcado por un comportamiento errático y problemas con las drogas, acrecentados por el acoso de "paparazzis" tras su divorcio de Kevin Federline y el lanzamiento del disco "Blackout".

El padre de Spears tuvo un importante rol en aquellos momentos, asumiendo su tutela cuando en 2008 fue ingresada en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos.

Con información de La Vanguardia y EFE