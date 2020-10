Paty Navidad envía buenos deseos a Donald Trump

View this post on Instagram

Feliz y bendecido día para todos .... reciban un fuerte abrazo colmado de buenos deseos y mucha buena vibra, no olviden vibrar en frecuencias altas de amor, perdón, agradecimiento, generosidad, bondad, armonía en conexión con la luz infinita de la Fuente Original. ?????????❤️❤️❤️ Más amor y menos odio para el alma, para el espíritu y para el mundo, si nada cambia cambio yo y todo cambia. ¡AMEN!❤️??