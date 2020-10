Hijo de Eugenio Derbez tuvo Covid-19: "Me puse muy mal"

Ciudad de México.

El actor José Eduardo Derbez tuvo recientemente Covid-19 y presentó síntomas, aunque ya se ha recuperado.

Mediante un video en su canal de YouTube, el histrión de 28 años contó que estuvo tomando precauciones contra la enfermedad desde marzo, cuando las grabaciones del programa Renta Congelada fueron suspendidas y él permaneció en casa.

Las filmaciones se retomaron meses después y, al regresar, la producción aplicó medidas de seguridad que incluían tomas de temperatura, uso de gel antibacterial, y ensayos con cubrebocas y careta.

Posteriormente Derbez aceptó una oferta para trabajar fuera de México y, durante su estancia en el extranjero, fue sometido frecuentemente a pruebas para monitorear el estado de su salud.

Él sospecha que fue durante su vuelta a la Ciudad de México, en el aeropuerto, cuando ocurrió el contagio.

"Regresé un jueves, y el domingo en la noche me empecé a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, pero no le hice caso y me dormí. El lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado y con un dolor de cuerpo muy fuerte. De hecho ni siquiera podía agarrar el celular", recordó.

También padeció sudoración constante e irritación en la garganta, por lo que pasados unos días, decidió hacerse la prueba de coronavirus SARS-CoV-2, que resultó positiva.

La hoja de los resultados, compartida en el video, indica que su muestra fue tomada a mediados de septiembre.

"Me puse muy mal, me espanté mucho", explicó Derbez.

Sin embargo, el actor se mostró contento de haber recibido apoyo de su familia mientra se recuperaba y de que sus síntomas no hayan sido tan fuertes como los de otras personas.

"He escuchado de personas que pierden la vida, están hospitalizadas mucho tiempo o se quedan con secuelas. La verdad agradezco que no me fue tan mal".

Sobre el virus, aconsejó al público ser cuidadoso y no confiarse.

Mira el video: