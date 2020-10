Grettell Valdez llora la muerte de su padre

Ciudad de México.

La actriz Grettell Valdez despidió a su tío, Guillermo Smythe, a quien consideraba su papá, luego del fallecimiento de éste a consecuencia de un aneurisma.

"Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor".



"Crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy, tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo me vas hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver", escribió Grettell Valdez, este sábado, en un mensaje en Instagram.



El viernes, la actriz confirmó que Smythe, quien también era actor de profesión, tenía muerte cerebral, luego de sufrir un aneurisma y dos derrames cerebrales de los que finalmente no se recuperó.



En declaraciones a un programa matutino, la villana de telenovelas explicó que poco a poco le quitarían los medicamentos y aparatos que le permitían seguir con vida, pues ese es el procedimiento que debe seguirse en esos casos.



También compartió que, debido a que Smythe no contaba con un seguro de gastos médicos mayores, necesitaban juntar cerca de un millón y medio de pesos para pagar la cuenta del hospital.



"Agradezco Infinitamente sus muestras de amor incondicional para mí y mi familia, no saben que lindo se siente leerlos dando puro amor en este momento tan duro. ¡LOS AMO!", agregó Valdez en mensaje publicado este sábado.