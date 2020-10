Investigan a ex OV7 por retención de menores

Ciudad de México.

Daniel Isaías N, ex integrante de Onda Vaselina (ahora OV7), fue vinculado a proceso, por un juez, por el delito de retención de menores, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El imputado deberá mantenerse alejado de la víctima, presuntamente su hija, quien es menor de edad y quien fue recuperada en un cateo realizado por la FGJCDMX.

Además, el cantante tendrá que presentarse mensualmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

En abril, la ex pareja de Isaías activó la alerta AMBER por la presunta desaparición de la niña. Sin embargo, el ex Onda Vaselina, quien está en un juicio de custodia con la madre de su hija, compartió en redes sociales que no estaba desaparecida, sino con él.

El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, mientras tanto, a Daniel N se le debe considerar inocente hasta que no haya una sentencia condenatoria en su contra.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, aportó las pruebas.