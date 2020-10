Gloria Estefan rechazó el papel que cambió la vida de Julia Roberts

Estados Unidos.

Antes de que Pretty Woman y otra serie de comedias románticas la convirtieran en la novia de América, Julia Roberts conoció su primer éxito de crítica con la película independiente Mystic Pizza en la que, curiosamente, solo acabó trabajando después de que otra famosa artista rechazara el papel que fue a parar a sus manos.

La actriz debería de plantearse enviarle un ramo de flores a Gloria Estefan, porque ella era la primera opción que los productores no pudieron conseguir y que les obligó a seguir buscando hasta dar con Julia Roberts.

"El personaje era mío. Ni siquiera me pidieron que realizara una audición, pero en aquella época no sentía que fuera suficientemente buena como actriz y quería terminar de afianzarme en la industria discográfica", ha desvelado la estrella latina en una entrevista al programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

MIRA: ¡Desgarrador! Chrissy Teigen y John Legend pierden a su bebé

Gloria prefirió pecar de prudente y rechazar la propuesta diciéndose a sí misma que eventualmente se le presentaría otra oportunidad cuando estuviera lista.

"Pensé: 'Algún día probaré la actuación, pero no voy a lanzarme de cabeza a algo así sin ser lo suficientemente buena'", ha añadido para aclarar que no se arrepiente de la decisión que tomó: "Julia lo hizo genial. Y yo no hubiese estado a la altura".