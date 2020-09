La ANDA arremete contra "Luis Miguel, La Serie"

Ciudad de México.

Apenas retomó su rodaje en la "nueva normalidad" que dictan los protocolos de salud ante la pandemia del Covid-19, y la producción de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie ya empezó con problemas.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) hizo público su descontento respecto a la decisión tomada por CANANA, productora encargada del exitoso show de Netflix, de no querer firmar un Contrato Colectivo de Trabajo que garantice las prestaciones, condiciones laborales y derechos humanos que asegure a sus agremiados un espacio seguro para desarrollar sus actividades durante la filmación de la serie.

La institución aseguró en un comunicado distribuido en redes sociales que para la primera temporada sí existió un acuerdo laboral, pero que para este año, aunque se realizaron mesas de negociación con el sindicato, CANANA no quiso avanzar de forma positiva en el proceso.



La ausencia de este acuerdo, según explicó la ANDA, provocará que los actores no tengan la oportunidad de cotizar por medio del sindicato, provocando que no puedan contribuir al abono de servicios básicos como atención médica, estancia infantil y futura jubilación, entre otras prestaciones.

"Entendemos que el regreso de las actividades productivas de nuestra industria es difícil para todos los sectores involucrados", reconoce el Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA en la misiva distribuida en redes.

"Empero, como sindicato no podemos más que defender el hecho de que no sean, una vez más, los trabajadores quienes a costa de sus salarios, prestaciones sociales y condiciones laborales, tengan que pagar los costes de esta crisis, siempre en detrimento de su ya de por sí, precaria situación".



En la carta, el sindicato solicita a Netflix que se involucre en el asunto y actúe como empresa "socialmente responsable", apegándose a los lineamientos laborales estipulados en México.

Lo anterior para que la plataforma de streaming vigile y exija el cumplimiento de estos lineamientos por parte de las productoras con las que trabajan.



"De otra manera, se vuelven cómplices, o por lo menos, auspiciadores de esta conducta negativa hacia los trabajadores-actores", reitera el Comité.



Al final del comunicado, la ANDA exhortó a CANANA a que reconsidere su posición, mientras que a los actores y actrices les pidió que se pronuncien a favor de su derecho a ser contratados por medio del sindicato.



Hasta ahora, ni Netflix ni CANANA se han pronunciado al respecto.