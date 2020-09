Lorena Herrera tiene bronconeumonía por influenza

View this post on Instagram

Siempre vamos buscando lugares hermosos y mágicos allá afuera, Aunque la vida se trata de descubrir el lugar mas Mágico y Hermoso que existe, Esta dentro de nosotros, No es tan fácil encontrarlo, debes eliminar mucha de la obscuridad que lo oculta, pero cuando empieza a surgir su luz, es un lugar que te llena de Paz, Armonía, Sabiduría, Amor incondicional etc y te ayuda a ver la Belleza hasta en lo mas obscuro! Es el Ser, la Energía Divina que existe en absolutamente Todo y Todos! #felizdomingo ???